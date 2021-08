Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA «Sono finalmente in volo per l'Italia alcune delle coraggiose ragazze che guidavano le navette rosa a Kabul: auto guidate da donne per trasportare altre donne a cui non sarebbe altrimenti stato permesso spostarsi e viaggiare in vetture con presenza di uomini». Ne dà notizia la Onlus del gruppo OTB, il polo di moda internazionale fondato dall'imprenditore Renzo Rosso (nella foto). OTB Foundation aveva sostenuto il progetto Pink...