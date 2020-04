LA STRATEGIA

ROMA Cade anche l'ultimo paletto della Bce, seppure soltanto temporaneamente. Da oggi Francoforte accetterà, come garanzia a fronte della liquidità fornita alle banche, anche titoli spazzatura, o meglio titoli che a seguito di un downgrade da parte delle agenzie di rating perdessero nei prossimi 8 mesi il voto per l'investimento, fino a ieri prerequisito essenziale per entrare nel bilancio Bce. Ad annunciarlo in una nota è stata la stessa Bce dopo una riunione, in videoconferenza, dei governatori. La decisione vale fino a settembre 2021 e la Bce «può decidere, se necessario, ulteriori misure per continuare ad assicurare la trasmissione della politica monetaria in tutti i Paesi dell'Eurozona». L'«esenzione» dalle regole sulle attività fornite come garanzia, spiega la Bce, si applica «alle attività quotate e agli emittenti di queste attività che soddisfacevano i requisiti minimi di qualità creditizia al 7 aprile 2020», cioé un rating minimo BBB- (al di sotto del quale si parla di rating speculativo) con l'eccezione dei titoli Abs. Tutto ciò purché il loro rating resti al livello BB.

In realtà era nell'aria che la Bce sarebbe arrivata in tempi brevi a questa decisione. Soprattutto dopo aver annunciato l'ultimo piano pandemico di acquisti da 750 miliardi, aver rimosso quasi tutti i paletti alle sue manovre e aver permesso che rientrassero anche i titoli Greci ancora speculativi tra i titoli da accettare in garanzia a fronte delle operazioni di rifinanziamento aperte alle banche.

LA VALANGA DI PREVISIONI

Del resto, di fronte della valanga di previsioni catastrofiche sul Pil dell'Eurozona sotto lo choc del virus, la Bce doveva essere sicura che la strategia per dare liquidità senza limiti al sistema finanziario non fosse vanificata da un'altra valanga possibile. E cioè dalla possibilità che titoli del debito sovrano Ue finora investment grade si trovino all'improvviso tra i junk (spazzatura), una carta pesante per le banche che devono poter accedere ai Tltro Bce per assicurare i prestiti a famiglie e imprese. Non si poteva certo chiedere alle agenzie di rating di rinviare i loro giudizi.

Una decisione che guarda in questo momento soprattutto all'Italia, alle prese con un aumento drastico del debito (già oltre quota 2.400 miliardi), un rapporto deficit/Pil tra il 155% e il 160%, una recessione intorno al 10% quest'anno, e con un rating due gradini sopra il junk' da parte di S&P, che proprio domani deciderà se rivedere il suo giudizio.

Un altro test cruciale è atteso l'8 maggio con Moody's, che fotografa l'Italia un gradino sopra la spazzatura. A luglio toccherà a Fitch.

Perché la Bce possa tagliare dai rifinanziamenti ordinari i bond di un Paese, relegando le sue banche alla costosa liquidità d'emergenza Ela, occorre il bollino junk di tutte e quattro le agenzie di rating. Una prospettiva lontana. Ma la semplice prospettiva può innervosire non poco i mercati: dunque, meglio muoversi d'anticipo, è il ragionamento a Francoforte.

Del resto, sullo sfondo è ancora in pieno svolgimento la trattativa Ue per definire gli strumenti di intervento da parte dell'Ue per sostenere il rilancio dell'Europa senza spingere i debiti dei singoli Paesi verso record difficili da sopportare. Il via libera al Fondo Sure salva-occupazione è già agli atti, come l'intervento della Bei e la dote del Mes da 540 miliardi. La prima valutazione riguarderà la linea di credito da 36 miliardi disponibile in caso di utilizzo del Mes morbido tanto rispedito al mittente dal premier Giuseppe Conte a dai Cinquestelle. Eppure per il segretario generale dello stesso Mes, Nicola Giammarioli, sarà solo di fronte al contratto ancora da definire che l'Italia potrà dire se le conviene accettare una linea di credito con interesse prossimo allo zero mentre il rendimento attuale del Btp decennale è al 2,1%.

Roberta Amoruso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA