IN VENETO

VENEZIA Luca Zaia aspetterà la versione definitiva del decreto, annunciata per oggi, prima di presentare la sua ordinanza. Ma il presidente del Veneto è uno di quelli, insieme a Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, che nel confronto di ieri pomeriggio con i ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia hanno insistito sulla necessità di rivedere le scelte fatte con misure più «eque e razionali», chiedendo piuttosto «un potenziamento della medicina territoriale» e, soprattutto, «compensazioni economiche per le attività che dovranno fermarsi». Del resto il leghista lo aveva già detto in mattinata, facendo il punto sull'emergenza: «Non andiamo alla guerra contro il lockdown che potrebbe essere deciso dal Governo, perché siamo responsabili e sappiamo di poter emanare solo provvedimenti più restrittivi, mentre per eventuali alleggerimenti serve la controfirma del ministro della Salute. Però se venisse chiesto un sacrificio a determinate categorie, sarebbe doveroso prevedere subito un giusto ristoro».

I DATI

La posizione del Veneto va letta sullo sfondo dei dati. Ieri sono stati rilevati 1.619 nuovi contagi e altri 7 decessi, con 76 ricoverati in Terapia intensiva e 641 in altri reparti, nonché 14.958 persone in isolamento domiciliare, di cui 469 e cioè il 3,12% con sintomi. Zaia ha però chiesto all'assessore-ingegnere Gianpaolo Bottacin, responsabile della statistica epidemiologica, di confrontare l'incidenza dei positivi sui tamponi (arrivati finora a quota 2.226.292) tra la prima e la seconda ondata, prendendo in considerazione due giornate in cui è stata registrata un'impennata di casi. Ebbene il 22 marzo, con 412 infetti su 2.703 test, il tasso era del 15,2%. Invece il 21 ottobre, con 1.553 contagiati su 20.181 diagnosi, la quota risulta essere del 7,7%. «All'epoca ha osservato il governatore con un decimo dei tamponi, avevamo il doppio dei positivi. Se allora avessimo fatto lo stesso numero di test di oggi, avremmo trovato 3.000 contagi». Numeri a cui si aggiungono quelli degli ultimi controlli sui sanitari, che in virtù di una delibera appena approvata, torneranno a essere effettuati ogni 7 giorni (e non più ogni 20) per i lavoratori in prima linea nelle Terapie intensive e nelle Malattie infettive: 496 infetti su quasi 60.000 dipendenti, vale a dire lo 0,7%.

LA STRATEGIA

Perché questa premessa? «Per decidere una strategia bisogna guardare come sono i dati», aveva risposto Zaia, prima di iniziare l'incontro con i ministri. «Per quanto ci riguarda aveva sottolineato non stiamo meditando lockdown o azioni pesanti. Ho pronta un'ordinanza, che ritengo sostenibile e praticabile, su altri fronti. Se i nostri punti non verranno recepiti nel decreto, la firmerò, ma non sarà nulla di traumatico nei confronti delle imprese e di chi lavora».

La stretta è però arrivata dal Governo, con cui il presidente aveva assicurato di voler dialogare senza scontri: «Non stiamo qui a contestare nulla, perché non facciamo confronti con le altre regioni e non gonfiamo il petto con nessuno. Se ci saranno misure giustificate da esperti epidemiologi, le valuteremo, portando le nostre ragioni e la nostra lettura. Non stiamo sminuendo il problema, che è grosso e importante, stiamo solo seguendo i dati con attività di biosorveglianza. Pensiamo comunque che si possono adottare correttivi di sanità pubblica». Secondo quanto trapelato, durante la videoconferenza Zaia avrebbe proposto a Speranza di modificare il piano nazionale: «I tamponi vanno fatti solo a conviventi e sintomatici. E i medici di base devono dare una mano. Per esempio i pazienti lievi potrebbero essere seguiti dalla medicina territoriale».

GLI INDENNIZZI

Ai ministri Zaia ha poi ribadito quanto già dichiarato rispetto agli indennizzi: «Se venisse chiesto un sacrificio alle attività, il che non è nei piani regionali, molti operatori sarebbero scettici, disarmati e preoccupati dopo l'esperienza del lockdown. Bisogna far viaggiare insieme le misure sanitarie e quelle economiche, decretando subito un equo ristoro in base alla riduzione del fatturato medio mensile. Se non ci sono misure chiare e parallele, nessuno può fidarsi». Boccia ha promesso tempi stretti e il collega Federico D'Incà ha assicurato il pieno coinvolgimento del Parlamento: «Stiamo cercando di dare ulteriori indicazioni per il miglioramento del dpcm attraverso il rapporto diretto con i capigruppo di maggioranza e opposizione, senza polemiche. L'interesse di tutti è la tenuta sociale del Paese».

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA