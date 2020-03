I PROGETTI

VENEZIA Ce la faremo contro il coronavirus? Tra inni d'Italia cantati sul balcone, battimani a distanza per ringraziare gli angeli degli ospedali e video amatoriali girati col telefonino a testimonianza che si è sempre capaci di sdrammatizzare anche se si è prigionieri in casa, ecco che la speranza aumenta: forse ce la faremo. Dovremo stare ancora reclusi, senza la divanata di condominio, senza poter invitare gli amici, ma fiduciosi: se continuiamo a fare i bravi, forse ne veniamo fuori. E per isolare ancora di più il virus, ci saranno tamponi a sorpresa, davanti ai supermercati, agli uffici postali, per strada, una campagna che la Regione del Veneto è decisa a portare avanti dalla prossima settimana.

COMUNITÀ

L'ha detto ieri mattina il governatore del Veneto Luca Zaia (suo il copyright della divanata) nel consueto punto stampa dalla sede della Protezione civile a Marghera. «Non nego - ha detto il presidente della Regione - che c'è un timida risposta che potrebbe anche diventare positiva» rispetto alla fotografia sanitaria del contagio in Veneto, grazie «all'atteggiamento che i cittadini hanno saputo tenere in relazioni alle restrizioni legate al coronavirus». Zaia, che ogni mattina parte da Conegliano per andare a Marghera e la sera fa il tragitto inverso, ha constatato la responsabilità dei cittadini veneti: «È innegabile che la sera non ci sia nessuno per strada, io avrò incrociato non più di dieci macchine. Penso che i veneti stiano dimostrando un grande senso di responsabilità, di civiltà e di solidarietà».

Il ritornello è sempre lo stresso: «La vera cura al coronavirus siamo noi. È fondamentale l'isolamento fiduciario. Per assurdo, se il virus si trovasse da solo, se non trovasse più un corpo nel quale entrare, sparirebbe». Ecco perché Zaia ha rinnovato l'appello a stare a casa anche nel weekend: «Nel giro di 2-3 giorni avremo verosimilmente l'esito del lavoro che i veneti stanno facendo, sono sicuro che se continuiamo così quella maledetta curva che abbiamo nell'algoritmo sui contagi del coronavirus inizierà a discostarsi dalla proiezione». Il che significherebbe avere «più tempo per curare i veneti ammalati evitando di intasare gli ospedali e ovviamente facendo trovare un letto libero negli ospedali a tutti».

I PIANI

La Regione sta lavorando su tre piani: gli ospedali, le mascherine, i controlli. Per quanto riguarda questi ultimi, c'è un progetto per effettuare tamponi on the road. Si va dove c'è gente, ad esempio all'uscita dei supermercato o degli uffici postali, e si chiede alle persone se vogliono sottoporsi al test. L'idea è di effettuare i controlli a cerchi concentrici, ossia: se trovo un positivo, verifico com'è la situazione tra i suoi familiari, tra i colleghi di lavoro, tra gli amici. «Sui tamponi non accettiamo lezioni da nessuno: sono quello che ha voluto tamponare tutti i cittadini di Vo' e oggi è un case history - ha detto Zaia - Abbiamo un progetto che presenteremo la prossima settimana sui tamponi, li faremo anche on the road, fuori dai supermercati, al personale dei supermercati e ad altri perché più positivi troviamo, più ne isoliamo e meno diffusione abbiamo». Finora, ha riferito Zaia, sono stati fatti 29mila tamponi: «Siamo la comunità che ha fatto più tamponi per milione di abitanti a livello mondiale. La Corea, di cui tanto si parla, viene dopo i veneti per numero tamponi». I dati resi noti ieri: il Veneto ha eseguito 4.817 tamponi ogni milione di abitanti, la Corea del Sud 4.809, l'Islanda 3.261, la Lombardia 2.931, Guangdong in Cina 2.820, la Norvegia 1.490. E pensare - ha ricordato Zaia - che il Veneto era stato criticato per aver fatto fare i tamponi a tutti gli abitanti di Vo': adesso, con la seconda campagna di test, è stato dimostrato che l'isolamento domiciliare paga, nuovi casi positivi non ce ne sono più, alcuni cominciano a guarire.

Ma se la curva dei contagiati non dovesse arrestarsi, il Veneto si troverà in emergenza sanitaria.

OSPEDALI

I 494 posti letto in Terapia intensiva non basteranno, Zaia ha detto che la Regione si è già attivata per averne altri 102 e ulteriori 100. Ma nel caso in cui la situazione precipitasse, scatterebbe il piano B: quello degli ospedali dismessi pronti a riaprire le porte. «Stiamo operando una ricognizione sulle vecchie strutture ospedaliere sul territorio regionale per verificare se possono essere utilizzate per avere letti accessori».

LE AZIENDE

Non spetta alla Regione chiudere le scuole e men che meno le aziende. Ma, dipendesse da Zaia, le fabbriche dovrebbero chiudere in assenza di garanzie per i lavoratori: «Se non sono garantite le tutele sanitarie, le aziende devono essere chiuse, faccio appello agli imprenditori affinché attivino tutte le misure per mettere in sicurezza i lavoratori». Resta il fatto che alcune imprese non potranno chiudere mai: agroalimentare, farmaceutiche, biomedicali.

Quanto al possibile slittamnento delle elezioni regionali, Zaia ha fatto spallucce: «Non è nei miei pensieri in questo momento».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA