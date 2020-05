Anche gli artigiani si preparano per la fase 2. Le imprese artigiane venete coinvolte saranno 58.712, raddoppiando di colpo la platea di quelle aperte che diventano oltre 112 mila, l'89,1% del totale. Anche gli addetti che tornano al lavoro si moltiplicano passando da 150.500 a 299.851, (con il ritorno al lavoro di altri 149mila addetti) pari al il 91,6% del totale dell'artigianato veneto.

«Restano molte ferite aperte -afferma Agostino Bonomo (nella foto) presidente della Confartigianato Imprese Veneto- a partire dalle nostre 14 mila aziende artigiane venete e i loro 30 mila addetti (benessere, restauro, ristorazione) ancora ingiustificatamente al palo». Intanto ha preso il via la nuova campagna social. «Ci negate il futuro. Se non c'è fiducia prendetevi le nostre imprese #Dateciunfuturo». È questo lo slogan della nuova iniziativa del settore acconciatura ed estetica di Confartigianato Imprese Veneto annunciata dal rappresentante di categoria Enrico Mazzon. E anche la Cna scende in campo. da lunedì quando torneranno operative 80.809 imprese tra manifatturiero (33.471) ed edilizia (47.338) del Veneto. Sul posto di lavoro torneranno anche 503.100 persone di cui 400.552 addetti del settore manifatturiero e 102.548 del comparto edilizio.

«Si tratta di una buona notizia per la nostra economia dichiara il Presidente di Cna Veneto Alessandro Conte asset che dobbiamo alimentare affinché possano contribuire a una seppur lunga e difficile ripresa».

