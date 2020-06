Più del Vajont. Il 9 ottobre 1963 furono 1.917 i morti provocati dalla frana nel bacino della diga. A ieri sera i morti in Veneto da coronavirus erano 1.918 secondo quanto riportato dal bollettino diffuso dalla Regione. Un numero destinato ad aumentare, se si pensa che nel conteggio manca il decesso di un settantacinque padovano. In Veneto si è arrivati a 670.088 tamponi, il totale delle persone contagiate è 19.153, le persone attualmente positive 1.476 mentre i guariti sono saliti a 15.759. Continuano a calare i pazienti in terapia intensiva: a ieri sera erano 29, di cui 23 negativizzati, cioè guariti dal coronavirus ma ricoverati per altre patologie.

Anche in Friuli Venezia Giulia l'emergenza sanitaria sta rientrando: 352 i contagiati (-19), un solo ricoverato in rianimazione, fortunatamente ieri nessun decesso. Le vittimre in Friuli sono state 188 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia.

Ieri i morti da Covid-19 in Italia sono stati 75, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 33.415 vittime. I dati generali, comunque, sono in miglioramento: in tutto il Paese sono saliti a 157.507 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a sabato di 1.874. Calano anche i ricoverati in terapia intensiva: sono 453, meno 15 nell'arco di ventiquattr'ore. Di questi, 170 sono in Lombardia, 2 meno di ieri. (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA