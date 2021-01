A NORDEST

VENEZIA L'effetto Covid si fa sentire anche a Nordest. Anzi, soprattutto a queste latitudini, visto che a livello nazionale il calo dei biglietti della Lotteria Italia si è attestato sul -31%, mentre in Veneto è arrivato addirittura al -32,1%, stando a quanto riporta Agipronews. Malgrado il parziale spostamento dal cartaceo al digitale, evidentemente le restrizioni negli spostamenti hanno avuto il loro peso sull'andamento degli acquisti: chissà se il prossimo anno si invertirà la tendenza alla flessione, magari sulla spinta del brivido vissuto ieri sera a Cavarzere (Venezia).

LA CONTRAZIONE

In questa edizione in Veneto sono stati venduti 294.820 tagliandi, un terzo in meno dei 434.400 della stagione precedente. Verona si conferma la provincia in cui si è giocato di più in regione (e una delle prime dieci in Italia), con 75.980 biglietti staccati, anche se la contrazione raggiunge perfino il -39,2%. Nell'ordine, seguono Padova (58.460, -32,3%), Venezia (56.840, -33,1%), Rovigo (13.920, -33%), Treviso (37.940, -26,4%), Vicenza (42.660, -21,4%) e Belluno (9.020, -21,6%). Non va comunque meglio nelle altre regioni: per esempio la Lombardia, pur posizionandosi al secondo posto assoluto dietro il Lazio con 763.010 tagliandi, evidenzia comunque una diminuzione pari al -33,4%. Terza è l'Emilia Romagna, con 390.000 biglietti, ma a sua volta con una diminuzione quantificata nel -39,7%.

I GRANDI IMPORTI

Al netto della sorpresa di Cavarzere, sono ormai lontani i tempi in cui vennero vinti i grandi importi. Il primo premio fu registrato nel 1998 a Padova (5 miliardi di lire) e nel 2005 a Gorizia (5 milioni di euro), altri 5 milioni (ma si trattava del super-premio) vennero riscossi nel 2010 a Verona. Negli altri anni, invece, sono stati centrati solo risultati inferiori: 2 miliardi di lire nel 2000 a Trieste, 1 milione di euro all'autogrill Arino di Dolo (Venezia) nel 2003 e a Roncade (Treviso) nel 2005, 2,5 milioni a Gonars (Udine) nel 2020.

LE CIFRE INFERIORI

Per il resto, dopo il debutto della moneta unica europea in Italia, il Nordest si è dovuto accontentare di cifre inferiori. Proprio in quel 2002, ad esempio, 600.000 euro a Lonigo (Vicenza). Poi nel 2013, a San Donà di Piave (Venezia), altri 500.000. Sempre nel Veneziano, ma a Dolo, nel 2014 ne arrivarono ulteriori 60mila. Magro pure il bottino del 2015: un premio da 50.000 euro a San Bonifacio (Verona), altri tre in Friuli Venezia Giulia (fra Tavagnacco e Trieste), uno ulteriore a Trento, più sette da 25mila sparsi fra Vicenza, Dueville e Chiampo, Fossalta di Portogruaro e Venezia, San Vito di Cadore. Nel 2016 un grande cartellone ma solo 50.000 euro a Robegano nel Veneziano, nel 2017 quasi 600.000 sparpagliati in giro per il Veneto. Dei biglietti estratti nel 2018, ne sono stati comprati due di seconda fascia a Vicenza e Codroipo (Udine) e una decina di terza (fra il Veronese, Pieve di Soligo nel Trevigiano e Montegrotto Terme nel Padovano). Anche nel 2019 il Nordest ha dovuto accontentarsi di due premi minori, entrambi di seconda categoria, venduti rispettivamente a Venezia e a Isola Rizza nel Veronese, da 50.000 euro ciascuno.

