LA SITUAZIONE

VENEZIA La cifra fa indubbiamente impressione: 4.062 contagi nel giro di 24 ore. «Ma bisogna saper leggere bene i numeri», ammonisce il governatore Luca Zaia durante Sabato anch'io su Rai Radio 1, all'alba di una nuova giornata in cui il Veneto balza nuovamente in vetta alla classifica nazionale delle infezioni. Il che è vero in termini assoluti, ma non relativi, perché osservando il tasso di positività calcolato sui tamponi effettuati, risulta che 17 regioni hanno dati più allarmanti.

LA PUNTUALIZZAZIONE

Una prima puntualizzazione va fatta sulla cifra registrata dal bollettino diffuso da Azienda Zero: «Si precisa che tra i nuovi casi segnalati sono presenti anche circa 310 nuovi positivi che si riferiscono a giorni precedenti, compresi tra il 27 novembre e il 3 dicembre, caricati in ritardo a causa dell'attacco hacker subito dall'Ulss 6 Euganea». Effettuata la sottrazione, restano 3.752 contagi, comunque tanti. «Però il vero tema è che ci vorrebbe un po' di impegno a leggere le percentuali sui tamponi», rimarca Zaia. Nella giornata analizzata, infatti, sono stati eseguiti 25.687 test molecolari e 66.374 rapidi antigenici, per un totale di 92.061, per cui il tasso di positività effettivo è 4,07%.

IL CONFRONTO

Ma visto che il dato era gonfiato dal caricamento in ritardo di Padova, abbiamo preso in considerazione le statistiche di venerdì, confrontando i valori riportati dalle varie regioni. Ebbene da ciò risulta che, a fronte di una media nazionale pari al 4,15%, il Veneto ha 3,13% (e il Friuli Venezia Giulia 3,38%). Fanno meglio solo Umbria (2,67%) e Abruzzo (2,93%), mentre tutti gli altri territori hanno tassi di positività più alti, dal 3,29% della Sardegna al 7,04% delle Marche, passando per il 4,34% dell'Emilia Romagna, il 5,66% della Puglia, il 6,25% della Calabria, il 6,46% della Basilicata e così via. Al di là delle graduatorie, comunque, la situazione non va sottovalutata. Il verdetto settimanale, pronunciato dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità, ha confermato la permanenza del Veneto in zona bianca, ma due indicatori su tre sono da fascia gialla e il terzo sta traballando. Se infatti l'incidenza è già a 365,5 casi ogni centomila abitanti e l'occupazione dei posti-letto in Terapia intensiva è ormai al 12,4%, il tasso di saturazione in area non critica è al 12,1%, pericolosamente vicino al fatidico tetto del 15%.

L'AGGIORNAMENTO

Del resto l'aggiornamento quotidiano segna numeri piuttosto rotondi in Veneto. Il totale delle infezioni sale a 548.750. Le vittime sono 8, cioè 12.050 dall'inizio dell'emergenza. I soggetti attualmente positivi arrivano a quota 47.699 (+1.890). I ricoverati crescono a 889 ricoverati nei reparti ordinari (+37) e a 134 in Terapia intensiva (+4). Nel frattempo prosegue però a forte ritmo anche la campagna vaccinale, spinta soprattutto dalle terze dosi, che nell'ultima giornata analizzata sono state 44.135 su 49.213, mentre le prime iniezioni erano 2.853. In questo modo raggiunge il 20,3% la quota della popolazione vaccinabile che ha ottenuto il booster, mentre la copertura con due somministrazioni riguarda l'84,4% degli over 12.

IL FVG

Quanto al Friuli Venezia Giulia, sono stati individuati 765 nuovi contagi, attraverso 8.956 tamponi molecolari e 13.365 test rapidi. Dall'avvio della pandemia sono stati rilevati 138.307 casi di infezione. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, è stata scovata la positività di 13 addetti: un tecnico e un infermiere nell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina; un tecnico, due infermieri, un medico e tre operatori sociosanitari nell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale; due oss e un tecnico del Cro di Aviano e un amministrativo dell'Irccs materno-infantile Burlo Garofolo. Drammatico il bilancio di giornata sul fronte della letalità: 9 i morti per Covid, che ritoccano la conta complessiva a 4.063. I pazienti intubati restano 26, mentre quelli accolti in area non critica scendono a 290 (-6).

Angela Pederiva

