In Veneto 32.500 sfollati dalla Campania in caso di emergenza eruzione

VENEZIA Sono circa 32.500 gli sfollati che il Veneto dovrebbe accogliere, in caso di emergenza dovuta all'eruzione del Vesuvio. L'ha reso noto ieri Palazzo Balbi, specificando i contenuti dell'intesa fra la Regione e le amministrazioni di Campania, Napoli (per il quartiere Arenella), Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia e San Giuseppe Vesuviano, nell'ambito dell'accordo nazionale che prevede inoltre questi altri gemellaggi a Nordest: i residenti di Chiaiano, Scampia e Palma andrebbero in Friuli Venezia Giulia, quelli di Pollena e Trocchia in...