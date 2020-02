LO SCENARIO

PECHINO Il coronavirus allarga la propria base geografica. E anche gli Usa dichiarano lo stato di emergenza sanitario nazionale, con 6 casi accertati, e lo stop all'ingresso di stranieri se sono stati in Cina nei 14 giorni precedenti. Intanto sono stati certificati i primi due casi in Russia e nel Regno Unito, mentre in Germania è avvenuto il primo contagio da uomo a uomo sul suolo continentale, tra un padre e un figlio (che è anche il primo bambino europeo infettato dal virus). Cresce così l'isolamento della Cina, con Usa, Giappone, Francia, Corea del Sud e Singapore che hanno dato il via all'evacuazione dei propri cittadini da Wuhan.

La Cina, per parte sua, recita il mea culpa. Dopo giorni di dubbi e sospetti, Ma Guoqiang, segretario del Partito comunista cinese (Pcc), ha ammesso i ritardi nella risposta alla scoperta del nuovo coronavirus di Wuhan, aggravando l'evoluzione dell'epidemia. «In questo momento mi sento in colpa, con rimorso e rimprovero - ha detto - Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore dell'attuale». In un'intervista all'emittente statale Cctv, Guoqiang è diventato di fatto il primo funzionario cinese di un certo livello ad ammettere gli errori del Paese.

