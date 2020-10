VENEZIA Coronavirus, i dati del bollettino veneto aggiornati a ieri sera sono i seguenti: 34.531 positivi dall'inizio della pandemia (+611 nelle ultime ventiquattr'ore), 8.326 attualmente positivi (+468), 2.246 morti (+5), 49 ricoverati in rianimazione (+1) di cui 42 positivi al Covid (+3). I dimessi sono stati 4.329 (+20), il rapporto tra positivi e isolati è pari al 58%, mentre il rapporto tra positivi con sintomi e positivi è pari al 3,5%. Significa che il 96-97% dei positivi è asintomatico. Va detto che i tamponi sono molto di più rispetto a quelli della scorsa primavera: 2.121.494 tamponi molecolari e 1.490.000 tamponi rapidi. Zaia ha mostrato anche alcuni grafici che indicano chiaramente l'impennata dei contagi e mostrano però come il livello dei ricoveri in terapia intensiva, pur in leggero aumento, sia stabile, ben lontano dai livelli di marzo. Oggi si è su una occupazione del 10% della dotazione di posti letto: «Se restasse così, non avremmo emergenza sanitaria». L'età media degli ammalati si è abbassata, da 60-65 anni a 40-45. Intanto a Treviso è stato rilevato un cluster con 22 persone positive al Covid-19 con un collegamento diretto a una festa di matrimonio. Inoltre, in un'azienda della provincia circa il 10% di un gruppo di 500 lavoratori testati autonomamente è risultato aver contratto il virus. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia ieri sono stati rilevati 165 nuovi contagi e si è registrato un decesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA