IL BOLLETTINO

VENEZIA Un altro record di morti da Covid ieri in Veneto: 111 le persone decedute nelle ultime ventiquattr'ore, per un totale di 6.187 vittime dall'inizio della pandemia. E sono aumentati ancora i contagi: ieri altri 2.885 positivi (nel bollettino mattutino erano solo 2.782 in più), per un totale di 244.787 casi da febbraio. Le persone attualmente positive al coronavirus in Veneto ora sono più di 90mila. Il bollettino delle 17 diffuso dalla Regione ha rilevato inoltre un aumento dei ricoverati sia nelle aree non critiche (+81) che nelle terapie intensive (+16), per un totale di quasi 3.500 pazienti Covid.

EMERGENZE

Intanto ad Adria, in un'area esterna del Centro Servizi Anziani, è stata installata una tensostruttura per accogliere le salme degli ospiti della struttura che dovessero morire di Covid o con il Covid. Una sorta di obitorio da campo. Secondo le procedure, infatti, non si può usare l'obitorio della casa di riposo per eventuali defunti Covid, dato che la struttura è riservata a chi muore di vecchiaia o per altre patologie.

Emergenza Covid anche alla casa di riposo di Legnago, in provincia di Verona, dove 48 ospiti sono risultati positivi. A comunicarlo è stato il presidente dell'istituto anziani, Michele Menini: «Il nuovo giro di tamponi effettuati in mattinata ha fatto emergere 48 positivi tra gli ospiti della struttura e 10 tra i dipendenti e i collaboratori. Nessuno di loro presenta al momento sintomi gravi». L'Ipab ha fatto scattare il piano di emergenza e ha provveduto a isolare gli anziani, individuando un ulteriore reparto Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA