In un libro il dramma di Manuel Bortuzzo: «Dall'abisso alla rinascita»

IL RACCONTOTREVISO «Racconto di me sperando di poter essere d'aiuto a chi ha dovuto far cambiare rotta ai propri sogni. Ho imparato quanto vale la pena piangere, soffrire, sacrificarsi, pur di raggiungere un risultato a cui teniamo. Perché la soddisfazione ripaga di tutta la fatica. Ho conosciuto l'abisso della disperazione, e ne sono venuto fuori, ora posso dirlo, sulle mie gambe. L'unica strada che conosco per rinascere». Manuel Bortuzzo sceglie queste parole per spiegare cosa l'ha portato a mettere le proprie emozioni nero su bianco nel...