BARCELLONA «Ho appena comunicato al Capo dello Stato la convocazione domani di un consiglio dei ministri straordinario, per decretare lo Stato di allarme in tutta la Spagna, per i prossimi 15 giorni»: comincia così la dichiarazione istituzionale del presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez. Una svolta rispetto alla lentezza e alla scarsa efficacia delle misure fin qui adottate per combattere l'espansione dell'epidemia da Coronavirus. Anche se è solo l'annuncio di una proclamazione, perché il contenuto sarà chiaro questa mattina, dopo la riunione dell'Esecutivo. D'altronde, in appena 24 ore, i contagi sono cresciuti di oltre 1000 unità e ora sono 4500 e le vittime 189; il Covid19 è presente in tutte le Comunità Autonome, ma preoccupa soprattutto nella Comunità di Madrid, con oltre 2000 persone infettate, nei Paesi Baschi, in Catalogna e nella Rioja. E la previsione, per la prossima settimana, è che i contagi possano superare il numero di 10.000, una tendenza simile se non peggiore di quella italiana.

Lo Stato di Allarme è regolato dalla Costituzione (art. 116.2 e Ley Orgánica 4/1981) e può applicarsi con decreto legge quando circostanze eccezionali rendano impossibile il mantenimento della normalità con i poteri ordinari delle autorità competenti e si verifichino, tra l'altro, crisi sanitarie, come epidemie. Per un massimo di 15 giorni, rinnovabili solo con l'autorizzazione del parlamento, l'Esecutivo può così limitare il movimento delle persone senza però intervenire sui diritti fondamentali.

