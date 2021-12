L'ANALISI

VENEZIA È una lunghissima vertenza, quella del trasporto pubblico locale a Venezia, che ha prodotto, al di là degli scioperi nazionali di settore e generali, molte giornate di astensioni a livello locale che hanno esasperato in particolare i cittadini del centro storico di Venezia (per non dire di chi abita nelle isole), costretti come sono a servirsi dei mezzi pubblici per gli spostamenti. Dal primo gennaio di quest'anno sono ben 13 gli scioperi proclamati ed effettuati, sempre con una larghissima partecipazione e quindi con grandi disagi per l'utenza. A esasperare gli animi si è aggiunto spesso un aspetto: il fatto che gli scioperi si siano svolti quasi sempre di lunedì e venerdì, cioè prima o dopo il fine settimana. Una scelta che ha alimentato retropensieri e ulteriori malumori nei cittadini. Sentimenti che sono stati sempre respinti dalle organizzazioni sindacali, con la spiegazione che, nel settore del trasporti, riposa il sabato e la domenica solo il personale degli uffici, non certo quello imbarcato nella navigazione e su gomma, che quindi non ha grandi vantaggi da uno sciopero collegato al fine settimana. Fatto sta che la quasi totalità delle interruzioni di servizio a Venezia si sono svolte proprio di lunedì e venerdì.

Il motivo delle tante agitazioni è legato alla decisione del gruppo Avm/Actv, su input del Comune che lo controlla come azionista al 100%, di far fronte al crollo verticale degli introiti a causa della pandemia, disdettando il contratto integrativo e aumentando i carichi di lavoro sui dipendenti. Che, comunque, sostiene Avm/Actv, non hanno perso un centesimo di stipendio. Ma i sindacati lamentano un peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita di chi si è trovato anche nei momenti più difficili della pandemia in costante contatto con il pubblico.

L'effetto Covid sui conti dell'azienda di trasporti veneziana è stato particolarmente forte: nel 2020 ha Avm/Actv ha registrato un crollo di 80 milioni del fatturato ed è riuscita a chiudere in pareggio solo grazie ai ristori e a una serie di misure finanziarie sostenute dal Comune. Il 2021 vedrà molti meno ristori e l'azienda afferma che avrà 65-70 milioni in meno di fatturato e perdite per 19 milioni. Stime contestate dai sindacati: «Le previsioni sono un conto, la realtà è un' altra - dice Valter Novembrini, della Cgil. «A giugno abbiamo aumentato gli introiti fino ad arrivare in estate a punte dell'85-90% rispetto al 2019. E si è proseguito abbastanza bene anche in ottobre e novembre. E le condizioni economiche del 22 dovrebbero essere diverse».

M.F.

