IL CASOPERUGIA «I miei figli sono entusiasti di rientrare, ma noi siamo perplessi. A questo punto, perché non aspettare direttamente dopo Pasqua? Per vedere come vanno i contagi: a casa abbiamo anche i nonni». Le parole di Giovanna, madre di due bambini in seconda e quinta elementare in una scuola del centro, sono quelle di diversi genitori dei circa 17mila bambini che possono tornare sui banchi in Umbria da oggi. Alunni delle scuole...