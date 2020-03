IN TRIBUNALE

PADOVA L'emergenza sanitaria per il Coronavirus ha annullato la seconda udienza, fissata per questa mattina, sui presunti abusi d'ufficio e corruzione avvenuti per la gestione dei migranti a Padova tra il 2015 e il 2017. Imputati sono gli ex vertici della Prefettura di Padova e della cooperativa Edeco. I termini della prescrizione però sono stati sospesi. L'udienza è stata annullata perchè alcuni imputati e avvocati non provengono da Padova, e quindi dovrebbero viaggiare con mezzi pubblici favorendo un'eventuale diffusione del contagio. Lo prevede il decreto legge approvato venerdì scorso dal consiglio dei ministri. Quindi, la sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali nelle regioni in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio nonché per tutti i processi, anche fuori dalle zone interessate, in cui risulta che una delle parti o i loro difensori siano residenti o esercitino in uno dei comuni interessati. Tutto questo rimarrà in vigore fino al prossimo 31 di marzo, salvo eventuali deroghe. È prevista inoltre la sospensione delle udienze negli uffici giudiziari del circondario in cui si trovano i comuni interessati dal focolaio.

