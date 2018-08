In tre fanno il bagno nel fiume Brenta Un ventiseienne muore annegato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPO SAN MARTINO Cercare un po' di refrigerio nelle acque del fiume Brenta sotto il ponte che collega Campo San Martino a Piazzola, via Roma, si è trasformato in tragedia ieri pomeriggio, per un gruppo di tre stranieri. Uno di loro, 26enne, ha perso la vita a causa di un improvviso vortice che l'ha attirato sul fondo. A nulla è valso l'intervento di uno dei due amici che erano a riva. Nonostante si sia tuffato, non è riuscito a portare in salvo il compagno e se non fosse stato per l'intervento di alcuni pescatori accorsi alla richiesta di...