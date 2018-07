In tre cartelle e sette punti le critiche degli imprenditori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DOCUMENTOVENEZIA La bocciatura, argomentata in tre cartelle, si trova alla fine del documento. Cinque righe secche: Le misure introdotte dal Decreto Dignità non paiono adeguate a cogliere l'obiettivo di ridurre la precarietà e di stabilizzare i rapporti di lavoro: anzi, da un lato con la riduzione della flessibilità e della certezza del diritto offerta alle imprese e dall'altro con l'inasprimento delle sanzioni in caso di licenziamento nei rapporti a tempo indeterminato, vi è il rischio di giungere a risultati opposti rispetto a quelli...