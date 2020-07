IL CASO

ROMA Dopo più di quattro mesi, non arresta la pandemia negli Stati Uniti. L'epicentro adesso è il sud del Paese, dove 18 Stati sono considerati zona rossa, ma solo nelle carte della task force voluta da Donald Trump, visto che la direttiva è quella di non frenare la ripartenza dell'economia. I decessi sono ormai 140mila e i contagi 3,7 milioni, con un nuovo record di oltre 77mila casi nella sola giornata di venerdì. La situazione più drammatica è in Texas, dove almeno 85 neonati sono risultati infettati dal virus, mentre sarebbero decine e decine i bambini contagiati. I bebè colpiti sarebbero tutti circoscritti nell'area della contea di Nueces, dove si trova la città di Corpus Christi, sul Golfo del Messico. I focolai texani sono diversi, a partire dalle aree metropolitane di Houston e Austin. Non va meglio in Florida, dove le autorità locali hanno fatto retromarcia e hanno disposto nuove chiusure. Dopo mesi di spiagge affollate all'inverosimile, a Miami Beach è scattato anche il coprifuoco dalle 8 di sera, mentre nel resto della città dalle 22: chiusi ristoranti, bar, palestre, negozi. Resta il divieto di assembramenti. La contea di Miami-Dade, infatti, è la più colpita del Paese. Il coprifuoco è scattato anche in un'altra famosa località turistiche: Fort Lauderdale. L'ordine resterà in vigore almeno per una settimana. La situazione non è migliore più a nord della Florida, a Jacksonville, dove a fine agosto si dovrebbe svolgere la convention repubblicana. A Orlando è invece ripartito nei giorni scorsi il parco di Disney World.

LO SCONTRO

Intanto esplode il caso mascherine. Il virologo Anthony Fauci ha lanciato un appello ai governatori perché ne impongano l'uso ai cittadini, mentre i vertici delle autorità sanitarie federali raccomandano di utilizzarle sempre. Ma il presidente Donald Trump non è d'accordo, e lo ha ribadito chiaramente in un'intervista a Fox News: «Io penso che la mascherina sia un bene ma voglio che la gente abbia una certa libertà, non credo che si debba prendere in considerazione un obbligo a livello nazionale. E non sono d'accordo con chi dice che se si indossa la mascherina la pandemia scompare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA