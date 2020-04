LA DECISIONE

BARCELLONA Nel giorno in cui il numero di nuovi casi in Spagna rappresenta lo 0,6%, superato per la quinta volta consecutiva dalle guarigioni, mentre la cifra dei decessi scende a 301, Pedro Sánchez presenta il Piano per la Transizione verso una nuova normalità, il processo per la desescalada dal confinamento. Una proposta differente da quella degli altri Paesi europei, perché non è scandita da date fisse ma da fasi rette secondo le regole della gradualità, fino a 6-8 settimane, dell'asimmetria, perché l'epidemia non ha colpito tutto il territorio in modo uniforme, del coordinamento, in relazione ai diversi livelli istituzionali e della flessibilità, perché soggetta a verifica e modificabile in corso d'opera.

IL VIA

n piano che assume la provincia come riferimento territoriale, inizierà il 4 maggio con la possibilità di passeggiare o fare sport, mentre i bambini già escono da domenica e, a partire dall'11 maggio, sarà monitorato con appositi parametri. Poggiando «il coordinamento sul governo spagnolo, la gestione sulle Comunità Autonome e il protagonismo sulla cittadinanza», spiega Sánchez, con un tono che abbandona il linguaggio bellicista e si fa pedagogico. Per spiegare le quattro fasi che entro la fine di giugno porteranno la Spagna alla nuova normalità.

Elena Marisol Brandolini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA