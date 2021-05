Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SFIDALo Scottish national party vince per la quarta volta consecutiva le elezioni in Scozia e la sua leader Nicola Sturgeon si prepara a chiedere un referendum per l'indipendenza da Londra. Una mossa che, se finisse con un successo, nelle sue intenzioni dovrebbe poi consentirgli di rientrare nell'Unione europea, e che rappresenterebbe una clamorosa sfida agli inglesi. Una sfida innanzitutto al premier britannico Boris Johnson, che solo...