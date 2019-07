In Russia oltre 1.000 fermi per le proteste contro Putin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTRO ROMA Il Cremlino torna a usare il pugno di ferro contro chi lo contesta. La polizia russa questo pomeriggio ha fermato oltre 1.000 persone scese in piazza per difendere un loro diritto fondamentale: quello di partecipare a elezioni libere.La protesta è iniziata davanti al municipio di Mosca, in un blindatissimo viale Tverskaya. Ma gli arresti e le transenne che impedivano il passaggio hanno costretto i dimostranti a spostarsi anche nelle vie limitrofe del centro della capitale, illuminata da un caldo sole estivo.La gente...