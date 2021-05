Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN REGIONEVENEZIA Seconda proposta di deliberazione amministrativa, dopo quella delle opposizioni, per l'istituzione in consiglio regionale del Veneto di una commissione speciale d'inchiesta sulle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da Covid-19. A presentarla sono stati i capigruppo di Zaia Presidente Alberto Villanova e della Lega Giuseppe Pan. Il risultato scontato è che la commissione di inchiesta si farà. Resta da vedere -...