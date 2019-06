IN REGIONE VENEZIA Mentre il vicepremier Luigi Di Maio era al Ponte Morandi,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN REGIONEVENEZIA Mentre il vicepremier Luigi Di Maio era al Ponte Morandi, ieri mattina il governatore Luca Zaia si trovava a Palazzo Balbi. A dividerli non solo e non tanto i 400 chilometri che separano Genova da Venezia, ma anche e soprattutto l'approccio rispetto al caso Atlantia. «Se dicessero a me che sono decotto, fare causa anch'io», ha confidato il leghista, nelle ore in cui il titolo della società quotata ballava in Borsa, sull'onda del twist scatenato dalle dichiarazioni del pentastellato.FORMA E SOSTANZASotto accusa sono le...