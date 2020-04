LO STRUMENTO

VENEZIA Fino a qualche giorno fa non sapeva neppure cosa fossero. Certo, si vedevano negli ospedali, ma ora stanno diventando ricercatissimi e spariti. Ecco quindi che la I-Tech Medical Division, azienda di Martellago che produce dispositivi elettromedicali, ha deciso di regalare centomila saturimetri alle tre regioni del Nord maggiormente coinvolte nell'emergenza Coronavirus. Il saturimetro, quella molletta che messa al dito permette di misurare il battito cardiaco e la saturazione di ossigeno nel sangue, è ormai introvabile e on line si sta vendendo a prezzi gonfiati molto oltre la forbice tra i 49 e i 69 euro, a seconda del modello.

L'OFFERTA

L'azienda veneziana è tra le poche ad averne in magazzino. «In alcuni casi piuttosto di venderli preferiamo donarli - dicono il presidente Massimo Marcon e l'ad Matteo Zennaro - Per questo abbiamo già contattato le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, zone molto colpite dal Covid-19, e siamo pronti alla donazione agli ospedali di tutta Italia. Abbiamo già consegnato mille saturimetri e duemila termometri digitali a infrarossi - precisano -. Saranno distribuiti alle Usl o ai medici di base, che stanno implorando di averne il più possibile per permettere ai loro pazienti la misurazione autonoma dei valori di ossigeno nel sangue ed evitare che arrivino in ospedale coi sintomi della dispnea o polipnea. Li regaliamo anche alle associazioni di volontariato che ce ne fanno richiesta».

