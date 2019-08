«In quell'incrocio code e vittime, occorre intervenire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'incrocio di Faè è uno dei punti neri della viabilità verso la montagna. Tutti gli automobilisti, amanti delle Dolomiti, almeno una volta si sono ritrovati in coda lì. È il cosiddetto incrocio 4 Valli in comune di Longarone, dove si sono anche verificati incidenti mortali. Un punto che andava assolutamente sistemato per una viabilità mondiale. «Anas - spiega il sindaco di Longarone e presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin - ha studiato una soluzione, che per quanto ne so io, era l'unica praticabile. Sicuramente quella è...