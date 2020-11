L'Alto Adige è sotto assedio per il Covid e l'Azienda sanitaria corre ai ripari anche con un appello ai cittadini. «Vi preghiamo di recarvi in pronto soccorso solo in caso di reale emergenza. Il personale specialistico si prende cura di persone in pericolo di vita come, ad esempio, pazienti con forti emorragie, ossa rotte, dolori al petto o infarti, avvelenamenti, mancanza di respiro, ictus, ecc. Molte persone potrebbero invece essere curate in modo più adeguato altrove». L'appello serve ad alleggerire la pressione sugli ospedali. Attualmente, i pronto soccorso in Alto Adige «continuano ad assistere molte persone con codici blu e verdi: tali codici vengono assegnati in caso di prestazioni che possono essere rinviate, dove non vi è un pericolo per la vita, e che quindi non sono di pertinenza del pronto soccorso». Per frenare la pandemia, la Provincia di Bolzano il prossimo fine settimana organizza test a tappeto in tutti i Comuni. Lo screening di massa con tamponi rapidi, che sarà effettuato dal 20 al 22 novembre su 350.000 altoatesini, «è la svolta per uscire dalla zona rossa e per un Natale abbastanza sereno», ha sottolineato il governatore Arno Kompatscher.

