In prima linea contro il virus sì, ma della disinformazione. Il sindaco Maria Rosa Pavanello esce dalla prima settimana di emergenza sanitaria con un ruolo di primo piano, pur senza casi conclamati in città.

Mirano è finita sulle cronache nazionali un po' per sfortuna e un po' per superficialità comunicativa.

«Abbiamo pagato prima la circostanza di aver avuto il primo caso veneziano, il paziente di Oriago, ricoverato nel nostro ospedale, e poi di comunicazioni errate che hanno posto Mirano come luogo di contagio dei sanitari. Non è mai successo. Giravano tabelle errate, dove comparivamo come zona di contagio, quando i casi erano tutti della Riviera. La gente mi chiedeva se c'era qualcosa che non sapevamo».

Ad oggi la situazione a Mirano è sotto controllo.

«C'è un caso in ospedale, ma non è nostro, non ha avuto contatti nel territorio ed è sempre stato trattato in isolamento».

Quindi non preoccupa.

«Diversamente dai primi giorni, quando qualche timore per gli operatori entrati in contatto con il paziente di Oriago c'è stato. Mi sono sentita più serena quando tutti i test sono risultati negativi. ».

Sul fronte comunicativo Pavanello ha tenuto una posizione d'attacco: smentendo fake news e anche querelando un cittadino che ha insinuato che fosse lei stessa contagiata.

«È stata una settimana frenetica di riunioni e telefonate a ogni ora. Ho partecipato anche ai comitati di crisi come vicepresidente di Anci Veneto e devo dire che le preoccupazioni sono tutte per l'economia, la formazione, la sanità elettiva e la pubblica amministrazione, dove in molti casi ormai si seguono solo pratiche urgenti. Serve rimettersi in moto al più presto, ma sono ottimista: sarà un mese particolare, dobbiamo abituarci a convivere con le precauzioni del caso, ma ai cittadini dico che non c'è alcun motivo di chiudersi in casa».

A Mirano ci sono stati giorni di psicosi.

«Poi la gente ha capito, è uscita, è tornata nelle strade, in piazza, nei nostri parchi. C'è una reazione che fa ben sperare: ora dobbiamo tutti fare uno sforzo per far ripartire le attività, il commercio, tornare nei negozi, nei bar, a frequentarci».

Filippo De Gaspari

© RIPRODUZIONE RISERVATA