In prima fila. Dal telefono alla strada. Il 118 è il primo frangiflutti e la prima ancora di salvezza. A dirigere la centrale operativa a Rovigo è Marco Sommacampagna.

È stanco?

«Da quando si è registrato il primo caso in Veneto abbiamo avuto un'impennata di telefonate, con i volumi orari più che triplicati. La popolazione era spaventata, chiedeva informazioni e si appoggiava a noi per chiedere come comportarsi ed avere rassicurazioni. I primi giorni sono stati veramente difficili. Ora il numero si è ridotto, anche se resta alto

».

Gli organici del Polesine erano in sofferenza: com'è stato possibile reggere l'urto?

«Stringendo i denti. Siamo riusciti a potenziare la centrale operativa e anche il parco mezzi grazie al supporto della Protezione civile e alle possibilità cui si può ricorrere in situazioni straordinarie».

C'è paura fra gli operatori?

«In questo momento ci sono dei filtri e delle barriere fisiche che, insieme ai protocolli, dovrebbero ridurre al minimo il rischio del contagio, ma il timore e i retropensieri ci sono, umani e inevitabili. Ma la risposta che è arrivata da tutti, sinceramente, mi ha sorpreso, perché sono stati mostrati una capacità di sacrificio e uno spirito di abnegazione davvero incredibili. Nessuno si è tirato mai indietro, anzi ci sono state spinte personali e offerte a fare rinunce e sacrifici ulteriori».

L'Ulss Polesana ha 28 dipendenti in isolamento, tutti negativi al test.

«Questo è un primo segnale confortante per noi come Ulss, per il nostro personale e per le rispettive famiglie. Perché l'ansia è diffusa e anche loro hanno bisogno di rassicurazioni e di segnali positivi. Il primo aspetto, però, è proprio quello di cercare di proteggere le risorse della nostra sanità, tanto più necessarie in un momento in cui tutto il sistema è inevitabilmente sotto stress. Stiamo sparando tutte le nostre cartucce».

E se la situazione dovesse andare avanti a lungo?

«È una domanda che ci facciamo anche noi. Ci stiamo abituando a gestire questa situazione e se l'obiettivo è di evitare picchi può darsi che si riesca a farcela, ma la variabile della durata non è prevedibile. Speriamo che arrivi presto l'estate e che questo virus si comporti come le altre influenze».

Francesco Campi

