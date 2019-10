In posa felice dopo aver investito i ciclisti: «Ma non guidava lui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «Non sono io in quella foto. Quando è stata scattata stavo parlando con le forze dell'ordine. Ma mi dà fastidio che agli occhi della gente io passi per uno stupido che, dopo il danno, prende anche in giro chi è stato investito». Ha contattato Il Gazzettino solo per questo il ragazzo di Cavallino-Treporti alla guida dell'Audi TT che venerdì mattina ha travolto due ciclisti padovani a Vigonovo, in provincia di Venezia. Nessun gesto di scuse, nessun rammarico né per l'incidente né per quell'immagine che ha fatto scalpore....