In poche settimane hanno raggiunto gli stessi ordini ricevuti nell'intero scorso anno. E anche lo stesso fatturato. Millecinquecento richieste solo da inizio crisi coronavirus, più di 2.500 da gennaio, non solo dall'Italia, ma anche da Cile, Ecuador, Spagna, Svizzera e anche da Hong Kong. Il segreto di tanto successo essere un'azienda leader nella sanificazione dell'aria. La Jonix, fondata nel 2013, ha il cuore della ricerca a Pisa e la produzione in Veneto. Il fulcro è a Tribano in provincia di Padova, mentre a Treviso avviene l'assemblaggio del prodotto affidato alla cooperativa Sol.Co che inserisce nel lavoro le persone con disabilità. «Abbiamo richieste da tutto il mondo spiega Mina Bustreo, direttrice commerciale e marketing dell'azienda in poche settimane abbiamo eguagliato vendite e fatturato del 2019. Ovviamente avremmo preferito non vedere questo incremento, vista la causa, una situazione di emergenza che sta stravolgendo abitudini e stili di vita degli italiani. Ma proprio in casi come questi, è importante il contributo di tutti. E noi, con l'esperienza di sanificazione di ambienti, vogliamo fare la nostra parte». I loro ordini arrivano numerosi da case di riposo, laboratori, fabbriche e aziende. La tecnica usata per distruggere virus e agenti patogeni è il cosiddetto plasma freddo: l'aria viene così sanificata attraverso una moderna tecnologia che ha alla propria base il fenomeno della ionizzazione. Una tecnologia validata dalla comunità scientifica che riesce a distruggere il 99,9% degli agenti patogeni inclusi i virus aerotrasportati, come dimostra uno studio pubblicato nel 2019 da ricercatori dell'Università del Michigan. «Nell'aria circola naturalmente una grande quantità di agenti microbici, non sempre del tutto innocui continua Bustreo . Il loro accumularsi negli ambienti chiusi può determinare l'insorgenza di condizioni di rischio infettivo sia respirando l'aria in cui sono dispersi sia toccando le superfici sulle quali gli agenti possono essersi depositati. In questi giorni, anche se i nostri prodotti non sono stati testati specificamente sul Covid-19, sono cresciuti a dismisura gli ordini: d'altronde è dimostrato scientificamente che ionizzare debella i microrganismi nell'ambiente. E mai come ora ci stiamo accorgendo di quanto un ambiente sano possa avere ricadute socioeconomiche».

