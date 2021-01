IL CASO

MOSCA È stata la maggiore manifestazione di protesta a livello federale dal 2017, dai tempi della campagna anti-corruzione. Alla sua vigilia pochi osservatori avrebbero scommesso che Aleksej Navalnyj, dal carcere in cui è detenuto, sarebbe stato in grado di far scendere per le strade così tanta gente in oltre 60 città, le maggiori del Paese. Come nelle attese, dura è stata la risposta delle forze anti-sommossa. Stando ai dati del sito specializzato OVD-Info, in tutta la Russia oltre duemila persone - di cui circa 800 a Mosca e 300 a San Pietroburgo - sono state fermate. Un vero record, commentano i media vicini alle opposizioni anti-Cremlino e gli Usa chiedono il loro immediato rilascio. La stessa moglie del maggiore oppositore di Putin, Julija, è stata tenuta per un paio di ore in un commissariato. Stessa sorte è toccata anche a Ljubov Sobol, prelevata dagli agenti senza troppi complimenti, mentre la nota attivista rilasciava un'intervista ad un gruppo di giornalisti sotto alla sede del quotidiano Izvestija. I social media russi sono pieni di video con gruppi di agenti che portano via di peso i dimostranti, alcuni dei quali davvero giovani. Tanti erano gli adolescenti nelle strade. I canali federali denunciano la presenza anche di minorenni: un 14enne, ad esempio viene raccontato dalle tivù di Stato, a Mosca è stato riconsegnato alla sua famiglia.

I GIOVANI

Il grosso del seguito di Aleksej Navalnyj, da anni il blogger più seguito sul web, è appunto nelle università e tra i giovani. «Putin ladro», «Vattene», «Libertà per Aleksej Navalnyj» sono stati a Mosca gli slogan più gridati dai presenti. Chi ha provato a esporre dei cartelloni con delle scritte è stato subito fermato dagli agenti. Nelle due capitali vi sono stati anche tafferugli: sono volate manganellate a non finire e la polizia è stata fatta oggetto del lancio di palle di neve. Secondo l'agenzia Tass, a Mosca, una quarantina di agenti hanno avuto bisogno di cure mediche. Alcune foto di giovani sanguinanti sono state pubblicate dai siti vicini alle opposizioni. L'azione di protesta, è bene ricordarlo, non era stata autorizzata, come prevede la legge, e a Mosca il sindaco Serghej Sobjanin aveva lanciato un appello a rispettare l'ordine, temendo il peggio. Venerdì, a scopo preventivo, erano stati fermati diversi esponenti di punta del movimento di Aleksej Navalnyj. Le autorità hanno così tentato di limitare l'organizzazione dell'evento tanto che centinaia di post, che pubblicizzavano la protesta, sono stati fatti cancellare dal web.

Profonda irritazione tra i diplomatici russi ha suscitato il comunicato dell'ambasciata americana - poi rilanciato dai media delle opposizioni - in cui questa invitava i propri connazionali a stare lontani dalle manifestazioni, indicando ora e luogo nelle principali città del Paese. A Mosca l'appuntamento era nella centralissima piazza Pushkin alle 14. Quanti erano presenti con precisione, nessuno lo sa: il ministero degli Interni parla di 4mila persone, ma fonti indipendenti sostengono che i manifestanti fossero non meno di 20mila. Qualcuno azzarda anche la cifra 40mila.

LA PROTESTA

A San Pietroburgo erano certamente molti di meno. Tanta gente comunque, rispetto al solito, si è radunata a Vladivostok ed in Siberia. Persino nella glaciale Jakutsk erano diverse centinaia a sfidare non solo i divieti e la polizia, ma soprattutto i 50 gradi sotto zero. Alla vigilia della protesta gli organizzatori avevano annunciato di voler portare in strada circa 150mila sostenitori. E per meglio preparare l'evento Navalnyj ed i suoi avevano pubblicato uno scoop, in cui si accusava il presidente Putin di essere il proprietario di un'immensa tenuta nel sud della Russia, costata ben 1,3 miliardi di dollari. Ben 50 milioni sono stati i contatti web. Chiaramente il Cremlino ha negato qualsiasi addebito.

Aleksej Navalnyj è stato arrestato domenica scorsa al ritorno in patria dopo 5 mesi di cure in Germania a seguito di un avvelenamento con un agente nervino. Il dissidente numero 1, come ora viene chiamato dai suoi, accusa del suo tentato omicidio i Servizi segreti federali.

Giuseppe D'Amato

