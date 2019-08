«In piazza il 19 ottobre» Salvini rilancia, no di FI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE POSIZIONIROMA Matteo Salvini cambia idea e convoca una manifestazione per il 19 ottobre. Giorgia Meloni, che la piazza l'aveva già evocata, dice che bisogna fare prima e dà appuntamento davanti a Montecitorio in occasione del voto di fiducia. Forza Italia si tira fuori dall'una e dall'altra. Che quella del centrodestra al Conte bis sarà una opposizione tutt'altro che a testuggine sarà plasticamente chiaro già da questa mattina durante le consultazioni di Giuseppe Conte. Perché nel gioco del mi si nota di più se vengo o non vengo i...