PADOVA Avevano promesso di essere 10mila, ma alla fine solo in 150 hanno risposto alla chiamata per il presidio di protesta. Ieri la nuova manifestazione del movimento Veneto No Green Pass, dopo un travagliato iter che da Abano Terme ha visto gli attivisti costretti a ripiegare su Padova, approdando nella piazza all'ingresso della questura. Alla fine due sono stati i multati per non aver rispettato l'obbligo di mascherina.

Sparuto il numero dei partecipanti, soprattutto rispetto alle oltre 5mila persone che da luglio e per tutto l'autunno hanno riempito ogni sabato le piazze del centro. Poi sono arrivate le ordinanze con l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento e parimenti con il divieto di sfilare in corteo nelle zone centrali. Sono piovute le prime multe e pure un paio di denunce. Così, complici anche le temperature in crollo, il fronte dei No pass è andato stringendosi.

GLI ATTIVISTI

«Le istituzioni ci vessano in continuazione. Dovevamo andare in corteo ad Abano, ma è bastato che il sindaco e Federalberghi alzassero la voce ed eccoci cacciati ha sottolineato Cristiano Fazzini, il rappresentante del movimento . Cercavamo un candidato sindaco da sostenere alle prossime elezioni a Padova, ora lo faremo anche ad Abano». Il gruppo inizialmente aveva chiesto di organizzare un corteo nel centro della cittadina termale ma, dopo un sopralluogo della polizia, è arrivato il diniego: troppi rischi per la sicurezza. Veementi erano state le proteste del sindaco Federico Barbierato e di commercianti e albergatori, pronti a chiedere un milione di euro di risarcimento per danni d'immagine a Veneto No Green Pass. Alla fine l'ipotesi termale era sfumata e il sit-in è stato organizzato a Padova. Ormai il Veneto è zona gialla, ma il movimento si dice pronto a continuare a scendere in strada: «Non ci fermiamo, protesteremo a Natale, Santo Stefano e Capodanno».

Serena De Salvador

