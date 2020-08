LA SOLIDARIETÀ

ROMA «A seguito delle potenti esplosioni avvenute a Beirut, il Dipartimento della Protezione Civile sta coordinando l'invio di aiuti umanitari per dare sostegno alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione. Nelle prossime ore partiranno dall'Italia due velivoli C130 dell'Aeronautica Militare che trasporteranno in Libano otto tonnellate di materiale sanitario e squadre dei Vigili del Fuoco e della Difesa specializzate in ambienti Nbcr ed esperti della valutazione del danno agli edifici coinvolti». Lo comunica la Protezione Civile con una nota. «L'operazione, che rientra nell'ambito del Meccanismo europeo di protezione civile, è stata disposta dal presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, a seguito della richiesta di assistenza internazionale formulata dalle autorità libanesi alla Commissione europea». Partiti tra gli altri 5 vigili del fuoco dal Veneto. Anche altri Paesi europei stanno organizzando invio di uomini e materiale per aiutare il governo libanese a fronteggiare la situazione. E Israele, che non ha rapporti diplomatici con il Libano, si è detto disposto ad accogliere e curare i feriti.

