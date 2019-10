«In Parlamento proveremo a cambiare pronto l'emendamento sulle pensioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ministro Bellanova, come è andato il vertice? La manovra è chiusa e impacchettata?«Vertice produttivo, manovra chiusa. Siamo riusciti a trovare i migliori punti di equilibrio. La considero una bella prova di tenuta della maggioranza».Proporrete comunque modifiche in Parlamento?«Su Quota 100 il lavoro parlamentare lo avevamo già annunciato. Ancora una volta rimarco: nessun intento punitivo nei confronti di chi va in pensione, ma elementare giustizia sociale. Se la coperta è stretta, e troppe categorie fragili rimangono tagliate fuori da...