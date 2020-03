IN OSPEDALE

VENEZIA Emergenza coronavirus, in Veneto si sta pensando di riaprire ospedali dismessi per far fronte a possibili necessità di ricovero. Servono posti letto e servono respiratori meccanici. «Questa partita la si vince con la Terapia intensiva», ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. Intanto il Veneto ha vinto la battaglia dei tamponi negativi: i medici, gli infermieri, gli operatori socioassistenziali che sono stati a contatto con persone contagiate dal coronavirus ma che non presentano sintomi e, soprattutto, hanno superato l'esame del tampone - e stiamo parlando di oltre 600 persone in tutta la regione - potranno lavorare. La loro quarantena precauzionale sarà abolita. Lo prescrive il decreto legge varato venerdì sera dal Consiglio dei ministri. «È stata colta l'istanza del Veneto», ha detto con soddisfazione il governatore Luca Zaia.

Ma è passata anche un'altra richiesta: poter richiamare in servizio i medici pensionati. Dopodiché va detto che le 525 assunzioni autorizzate prima del decreto varato a Palazzo Chigi riguardano per la maggior parte infermieri e assistenti sanitari: i medici da assumere sono appena 19.

LA RIANIMAZIONE

Partiamo dalla Rianimazione. Da domani verranno attivati altri 52 posti letto. Attualmente in Veneto ce ne sono 450 e il tasso medio di occupazione si aggira sull'80 per cento. L'obiettivo è curare i pazienti contagiati da coronavirus e nel contempo non compromettere l'attività ospedaliera ordinaria. Il presidente della Regione ha chiesto alle Ulss di presentare nell'arco di 24 ore un monitoraggio delle strutture ospedaliere dismesse per valutarne il possibile utilizzo. Stamattina, intanto, riaprirà l'ospedale di Schiavonia.

LE ASSUNZIONI

Sono salite a un totale di 525 unità le assunzioni immediate a tempo indeterminato di personale sanitario in Veneto per far fronte alla situazione causata dall'epidemia di coronavirus. Le prime 215 erano state disposte il 26 febbraio scorso. Si tratta di un contingente di assunzioni deciso dal presidente della Regione utilizzando i poteri derivatigli dall'essere soggetto attuatore per l'emergenza coronavirus in Veneto. Una decisione, dunque, precedente il decreto approvato l'altra notte dal Consiglio dei ministri che prevede complessivamente 20mila assunzioni. I numeri, dunque, potrebbero ulteriormente aumentare. Sempre che, ovviamente, si trovino medici. Per ora - a breve i bandi predisposti da Azienda Zero - sono previsti 19 medici, 2 biologi, 19 tecnici di laboratorio, 6 tecnici di radiologia, 2 tecnici della prevenzione, 279 infermieri professionali, 149 operatori sociosanitari, 44 assistenti sanitari, 5 operatori tecnici.

RISERVISTI

Oltre alle assunzioni, in corsia potranno tornare i pensionati. «Manderemo un avviso ai lavoratori ospedalieri in pensione, che per noi sono come dei riservisti, se vogliono o possono dedicarsi all'attività ordinaria nelle strutture - ha detto Zaia - Il governo ha capito la bontà di questa strategia che il Veneto ha da sempre adottato. Ricordo gli insulti che abbiamo preso a suo tempo, ma non è tempo di polemiche».

Capitolo Dpi, dispositivi di protezione individuale: la Regione Veneto - ha detto Zaia - ha deciso di acquistare anche mascherine senza il marchio CE per fare magazzino, «le useremo per eventuali emergenze ulteriori, come ultima ratio». In arrivo 23 respiratori meccanici che andranno ad aggiungersi agli attuali 36: «Il mercato è asfittico. Anche da questo punto di vista lo spaccato del Paese è inquietante - ha detto Zaia - Questo Paese non produce più nulla di sanitario, siamo assemblatori in poche realtà, ma è un problema diffuso in tutta Europa. Una volta c'erano i presìdi di guerra, fabbriche di Stato che producevano armi. Oggi l'industria bellica è l'industria della salute. Dopo questa vicenda dovremo avere un progetto per non dipendere da nessuno».

DISABILI

L'assessore alla Sanità e al Sociale ha motivato la chiusura da domani al 15 marzo dei Ceod, i centri per i disabili e delle Rsa per motivi di sicurezza: trattandosi di strutture frequentate per diverse ore, anche in tempi prolungati, da utenti con propria residenza altrove, si evita il crearsi di contesti d'aggregazione di diversi utenti, in molti casi più fragili.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA