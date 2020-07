IL CASO

SALERNO Un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private: sono questi i primi tre esercizi commerciali sanzionati dalla Polizia Municipale di Salerno con mille euro di multa per mancato utilizzo delle mascherine in applicazione dell'ordinanza firmata l'altra sera dal governatore Vincenzo De Luca. A essere multati i gestori o i loro dipendenti. Il sindaco Vincenzo Napoli aveva annunciato, già qualche giorno fa, la volontà di intensificare i controlli. Proprio nella provincia di Salerno sono registrati molti dei nuovi contagi degli ultimi giorni in Campania, e il primo cittadino, d'intesa con il prefetto, aveva già disposto un giro di vite nei controlli.

Il titolare del bar multato questa mattina protesta e annuncia ricorso. «Nel mio locale - ha spiegato all'Ansa il gestore il quale chiede che non venga divulgato il suo nome - sono entrati un agente e un altro in borghese. Il verbale è stato fatto a me. Io non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere di acqua. Ho la testimonianza della mia collaboratrice -che peraltro indossava la mascherina- e di un cliente. Non pagherò la multa, farò ricorso. Siamo stati chiusi sessanta giorni per via della pandemia. Questa multa non ci voleva proprio. Io già facevo entrare i miei clienti solo con la mascherina e da stamattina, dopo l'ordinanza regionale, sono stato ancora piu categorico».

«La gestione del Coronavirus secondo De Luca si riduce alla punizione sistematica di negozianti e commercianti, le due categorie più colpite dalla crisi». Così Stefano Caldoro, candidato presidente per il centrodestra in Campania.«Usare la mascherina - dice Caldoro - è un dovere morale e civile, ma De Luca è ultimo in Italia per tamponi e per nascondere questa realtà si concentra solo sulle mascherine, scaricando tutto su cittadini e imprese. La Regione Campania deve offrire assistenza e servizi ai cittadini. E invece De Luca insulta, multa e vessa. Unico in Italia. Così si colpisce duramente l'economia della nostra Regione. Sindaci e Presidenti di Provincia usino tutti i mezzi per limitare gli effetti di questa ordinanza consigliando dialogo e buon senso, la prevenzione è cosa seria e non è uno spot continuo».

