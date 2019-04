In media ogni giorno c'è un parto anonimo protetto dalla legge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Si chiama Il tuo segreto ed è il progetto dell'Ulss Polesana per il parto anonimo. Perché non tutte le madri sono in grado di accogliere un figlio e la legge italiana dal 2000 permette alla donna il diritto di partorire nell'anonimato e di non riconoscere il proprio figlio. Storie strazianti ma molto più frequenti di quanto si possa pensare. Secondo una indagine del 2013 della Società italiana di neonatologia, in Italia nasce almeno un neonato non riconosciuto al giorno su una popolazione di circa 500mila nati l'anno. Numeri variabili, ma...