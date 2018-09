«In manovra primo taglio delle accise sulla benzina»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Massimo Bitonci, sottosegretario all'economia, lei fa parte del gruppo ristretto della Lega incaricato di scrivere il pacchetto fiscale per la prossima manovra. A che punto siete?«Presenteremo martedì una proposta che, peraltro, Matteo Salvini già conosce».Può spiegarla anche a noi?«Ci sarà una misura sulle aliquote Irpef per il 2019, e anche una riduzione delle accise sulla benzina. Poi per il 2020-2021, Salvini ci ha chiesto di preparare una flat tax». Cosa è previsto per l'Irpef il prossimo anno?«Proporremo una riduzione della...