In Kenya i miliziani di Al Shabaab attaccano la base Usa: tre i morti

L'ATTENTATO

NEW YORK La prima rappresaglia per l'assassinio del generale Soleimani sembra aver avuto luogo in Kenya, un continente e diverso migliaia di chilometri di distanza dalla rampa di aeroporto a Bagdhad sulla quale è stato colpito il militare iraniano. Ad entrare in azione è stata una squadra di miliziani del gruppo jihadista al Shabaab, che hanno assalito nel pomeriggio di ieri la base conosciuta come Camp Simba, nella regione costiera di Lamu nel paese africano. Il gruppo di guerriglieri dice di essere riuscito a scavalcare le protezioni di sicurezza intorno alla base, e di essere poi entrato sulla pista dell'aeroporto, dove ha dovuto affrontare il fuoco di alcuni aerei che si erano levati in volo. Nel loro racconto, 17 tra militari kenioti e personale associato sono stati uccisi durante l'attacco, prima che il comando della base riuscisse a riconquistare terreno. Tra i morti ci sarebbero tre statunitensi: un militare e due contrattisti che lavoravano al loro fianco. Il confronto è stato comunque prolungato, con fuoco da entrambe le parti. Sette aeroplani e cinque veicoli militari sarebbero stati distrutti dai ribelli, i quali avrebbero perso solo quattro combattenti tra le loro fila.

L'ASSALTO

Si tratta di una base minore nel paese africano, che ospita meno di cento soldati. L'attacco è avvenuto a poche ore dall'appello lanciato da Teheran a Beirut, e che invitava le forze sciite alleate sul fronte mediorientale ad uscire allo scoperto, ed attaccare bersagli militari degli Usa, per vendicare la morte del comandante dei Quds, vittima di un missile statunitense.

IL SITO

Al Shabab è tristemente conosciuto in Kenya almeno dal 2011, quando l'esercito locale ha inviato per la prima volta i suoi militari nella vicina Somalia a combattere contro l'insurrezione tentata dal gruppo terrorista. Un anno fa i miliziani jihadisti hanno condotto l'attacco omicida all'albergo Dusit della capitale Nairobi, nel corso del quale furono uccisi 21 ospiti della struttura. I media statunitensi hanno tardato a lungo a diffondere la notizia, in una giornata segnata dal clima di tensione crescente tra Washington e Teheran. Il presidente Trump aveva promesso ieri mattina una risposta immediata e letale contro ogni attacco che gli iraniani avessero portato contro un singolo cittadino o militare del suo paese. La connessione tra al Shabab e i pasdaran iraniani è evidente: è stato lo stesso Soleimani a costruirla in seno ad una catena di rapporti tra gruppi militanti sciiti che va dalle sponde del Mediterraneo alla penisola arabica, e che ha le sue diramazioni anche in alcuni paesi africani.

Se il nesso sarà confermato dall'intelligence Usa, una risposta all'attacco da parte di Washington sarà inevitabile.

Fl. Pom.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

