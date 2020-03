IN ITALIA

VENEZIA Sono complessivamente 23.073 i malati in Italia, con un incremento rispetto a domenica di 2.470, quando l'aumento su sabato era stato di 2.853. Il numero complessivo dei contagiati - comprese vittime e guariti - ha raggiunto i 27.980. Il dato è del commissario per l'emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. 414 guariti, più di domenica, e 2.470 nuovi positivi, meno sempre di domenica, anche se nel bollettino nazionale mancavano i dati di Puglia e provincia autonoma di Trento: «Ma come vedete anche dai dati della Lombardia il trend è in ribasso», ha detto Borrelli. Le vittime sono 2.158, +349; domenica l'aumento dei decessi era stato di 368.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, sono 1.851 i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 11.025 quelli ricoverati con sintomi. Ieri, ha aggiunto Borrelli, sono stati disposti trasferimenti di sette pazienti dalla Lombardia in altre regioni; salgono così a 47 in totale i pazienti trasferiti.

Intanto, i casi di coronavirus nel mondo hanno superato per la prima volta quelli della Cina. I morti in tutto il pianeta sono ora 7000.

«Siamo impegnati a lavorare sul tema delle mascherine - ha detto il commissario Borreli - io ricevo tantissime richieste di aziende che si propongono per produrre mascherine. Nel decreto c'è una misura che consente di realizzare mascherine sul territorio nazionale. Immaginiamo che a breve si possa avviare una produzione nazionale».

