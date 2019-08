«In Italia vedo troppi solisti serve un leader che unisca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Professore, compie 80 anni. Festeggia con la sua tribù? «Si festeggia una volta all'anno. E ho già festeggiato i 50 anni di matrimonio». Quindi, niente? «Gli 80 anni sono per me oggetto di riflessione«.Si possono avere 80 anni in molti modi. Quello nostalgico, quello recriminatorio, quello improntato alla serenità... «La mia è senz'altro la modalità numero tre. Con il riconoscimento che siamo stati una generazione fortunata. Io studiavo a Milano, e lì mi sono laureato nei primi anni 60 alla Cattolica in giurisprudenza con...