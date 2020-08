Continua la crescita dei contagi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 141 positivi al Coronavirus in più di venerdì, che portano il totale a 22.795. Il bollettino segnala anche una nuova vittima: 2.120 dall'inizio della pandemia. Scendono invece i soggetti posti in isolamento, 8.059, -51 rispetto al giorno prima, di cui 118 (-8) positivi al tampone. Stabile la situazione clinica, con 137 ricoverati nei reparti ordinari e solo 9 nei reparti di terapia intensiva. Un quadro che non desta particolari preoccupazioni, ma non mancano i mini-focolai, come quello scoppiato a Fossalta di Piave con 16 persone di tre nuclei familiari risultate positive. E nella penisola, con il nuovo record dei tamponi (99.108), dopo tre giorni filati di crescita dei contagi c'è una lieve flessione: 1.444 contro i 1.462 del giorno prima. Ma l'Italia dei campanili si prepara alla ripartenza post-vacanze in ordine sparso. Se a Sassari il sindaco impone l'obbligo di portare la mascherina tutto il giorno anche all'aperto nei luoghi a rischio assembramento (provvedimento analogo anche a Sulmona, in Abruzzo), a Sutri nel Viterbese il primo cittadino Vittorio Sgarbi dispone una multa invece per chi la indossa senza motivo fuori casa: «Solo ladri e terroristi si mascherano il volto», dice il critico d'arte.

