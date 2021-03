«L'ipotesi di un certificato o di un passaporto di vaccinazione non troverebbe ostacoli dal punto di vista costituzionale, anzi». Per Cesare Mirabelli, presidente emerito della Consulta, per vincolare l'ingresso o la frequentazione di alcuni luoghi a un documento che attesti l'avvenuta vaccinazione non sarebbe neppure necessaria una legge, una simile disposizione rientrerebbe nella tutela della salute pubblica, un diritto costituzionalmente garantito, spiega.

Sono stati sollevati dubbi sulla legittimità di un certificato vaccinale e il Garante per la privacy è intervenuto sostenendo che sarebbe necessaria una legge, per normare la gestione dei dati.

«Ovviamente bisogna stabilire con quale finalità e funzioni venga ideato un certificato di questo tipo. Ma leggo che potrebbe essere l'Europa a richiederlo e in questo caso la questione si risolverebbe, se si trattasse di una direttiva ci sarebbe il vincolo costituzionale ad adeguarsi. Tuttavia c'è una questione di forma e una di contenuto».

Quella di forma?

«Il certificato o il passaporto non riguarderebbero notizie sulla salute individuale, cioè non darebbero informazioni sul fatto che il soggetto in questione sia affetto da una patologia ma, al contrario, dimostrerebbero che ha provveduto alla vaccinazione, per attestare non il proprio stato di salute, ma che eseguito una profilassi per evitare di infettare gli altri. E dunque è una misura a tutela della salute pubblica, che, però, non è invasiva e non intacca la sfera privata del soggetto».

E la questione di contenuto?

«Bisogna stabilire quali siano gli obiettivi della certificazione. Se il documento fosse necessario per partecipare a riunioni, evitando così la diffusione del virus, non rileverei alcuna eccedenza della limitazione. Se, invece dovesse diventare un limite alla libertà di circolazione sarebbe necessaria una legge che lo disponga».

Cioè se diventasse obbligatorio?

Se il certificato diventasse una seconda carta di identità o fosse indispensabile anche per circolare per strada, allora chiaramente ci vorrebbe una legge. Ci possono essere situazioni nelle quali il rischio di diffusione della malattia è alto. Con tutte le limitazioni alla vita sociale e lavorativa che abbiamo già subito. Quindi la richiesta di un certificato sarebbe assolutamente legittima e consentirebbe un ritorno, a piccoli passi, verso la normalità».

E con quale strumento normativo?

«Basterebbe un decreto legge che stabilisca le modalità con le quali possa e debba essere richiesto. Non si prevede che una persona venga fermata per strada dalla polizia che gli chiede il certificato di vaccinazione, ma, invece, potrebbe essere indispensabile per entrare in un cinema, in un teatro o in uno stadio. O per andare in una zona rossa, o per viaggiare».

Oramai è prassi che venga misurata a tutti la temperatura, anche nei luoghi dove si viene identificati, per esempio con un documento. Anche la febbre riguarda la condizione di salute. Eppure non è stato un problema.

«Si anche se Quello rileva una condizione momentanea personale. La domanda è proporzionato questo sacrificio? Un libretto di vaccinazione non riguarda lo stato di salute. A proposito, lo Stato Vaticano lo sta già facendo. Rilascia una card di vaccinazione ai cittadini, ai dipendenti e anche ai loro parenti».

E si potrebbe rendere il vaccino obbligatorio?

«La salute è un diritto fondamentale e si tratterebbe di tutelarla. L'obbligatorietà deriverebbe dal rischio che presenta la diffusione della malattia anche per gli altri. Ma in questo caso occorrerebbe una legge. Va da sé che poi, se una persona subisse danno come conseguenza del vaccino, dovrebbe essere risarcita».

Valentina Errante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

