ROMA Quasi mille focolai, alimentati anche dal ritorno di molti italiani che erano in vacanza all'estero e sono stati contagiati. Questo è il quadro delle valutazioni settimanali del Ministero della Salute. Su base giornaliera aumentano i nuovi casi positivi (ieri altri 523), c'è un incremento dei posti occupati in terapia intensiva da pazienti Covid (più 2, siamo saliti a 55). Solo il numero delle vittime resta basso, a quota 6. Il Veneto ha fatto segnare il record di nuovi casi (84). L'Rt nazionale (l'indice di trasmissione del contagio) resta però sotto al livello critico di 1, secondo le schede di valutazione settimanali diffuse dalla cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità; 9 le regioni che superano quel limite che fa accendere la spia dell'allarme: Veneto, Abruzzo, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Sicilia. Proprio quest'ultima regione ha il dato più alto, a 1,41. Si legge nel report: «Nella settimana di monitoraggio sono stati riportati complessivamente 925 focolai attivi di cui 225 nuovi, entrambi in aumento per la seconda settimana consecutiva». Si tende a un peggioramento, si va verso più di mille focolai.

