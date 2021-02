LA RICERCA

ROMA Allarme varianti in Italia. La situazione dell'Abruzzo, dove l'inglese, la B.1.1.7, è stata rilevata in centinaia di casi, fa comprendere l'entità del rischio. Analoga problematica in provincia di Perugia, con decine di casi di variante inglese ma anche brasiliana. Le due regioni, Abruzzo e Umbria, sono intervenute istituendo delle zone rosse locali, ma appare improbabile che il problema possa essere limitato solo a quelle aree. Spaventa la velocità di trasmissione di queste varianti. Questo potrebbe complicare la campagna vaccinale. Per sapere se i prodotti contro il Covid finora disponibili proteggano nonostante le mutazioni del virus, secondo l'Istituto superiore di sanità serve ancora tempo e altri studi. «Al momento - scrive l'Iss - i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell'efficacia». Ma risposte più certe arrivano da AstraZeneca: uno studio condotto dall'università del Witwatersrand in Sudafrica e dall'università di Oxford dimostra che sulla variante sudafricana il vaccino offre una protezione parziale. La multinazionale sta correndo ai ripari con un vaccino aggiornato. «Stiamo già lavorando alla prima parte del processo di produzione a Oxford, sarà trasmessa agli altri membri della catena di produzione in primavera - ha spiegato alla Bbc Sarah Gilbert, coordinatrice dei test pre-clinici - Potremo avere una nuova versione pronta da utilizzare in autunno».

Il dilemma delle mutazioni del virus e dell'efficacia dei vaccini per gli esperti era prevedibile. «Se ci sono prove preliminari tutto sommato esigue che gli anticorpi prodotti dai vaccini AstraZeneca, Moderna e Pfizer siano attivi nei confronti della variante inglese - rimarca Francesco Menichetti, ordinario di malattie infettive dell'università di Pisa - analoghe prove mancano per la brasiliana. Le mutazioni che insistono su queste varianti sono tali da modificare il bersaglio degli anticorpi che produciamo. Se però sequenziamo il genoma virale, in un congruo numero così come fanno il Regno Unito e la Danimarca, e vediamo che si diffonde una determinata variante, possiamo intervenire per frenare la diffusione». Aggiornare i vaccini è una soluzione fattibile. «Noi abbiamo una chance soprattutto con i vaccini a rna messaggero, che sono facilmente e rapidamente modificabili - aggiunge Menichetti - se noi capiamo dove intervenire, se il nostro atteggiamento cioè è proattivo, si possono accorciare i tempi». Di sicuro, non si può sperare nell'immunità di gregge. «Abbiamo vaccinato poco più di 2 milioni di persone - osserva - io mi sarei molto accontentato di proteggere 20 milioni di soggetti fragili, per poter tenere liberi gli ospedali e soprattutto far diminuire i funerali. Sarebbe già un grosso risultato». Intanto, per capire la reale efficacia dei vaccini, come sottolinea Claudio Mastroianni, direttore di malattie infettive dell'Umberto I di Roma, «occorre effettuare i test col siero dei pazienti vaccinati e osservare la protezione contro le varianti. Per ora è certo che hanno un impatto sull'infezione - sottolinea Mastroianni - ma è ancora da dimostrare quanto incidano sulla trasmissione dei contagi. Avendo dovuto sviluppare vaccini in così breve tempo, si è deciso infatti di attuare la strategia mitigatrice, è stata cioè osservata soltanto la capacità dei vaccini di controllare la malattia». L'impatto sulla catena di contagio sarà evidente nei prossimi mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

