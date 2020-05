IL BILANCIO

VENEZIA Oltre centomila guariti, dei quali quattromila in un solo giorno. Sono questi i numeri di un'Italia che sta uscendo dal Coronavirus. A livello nazionale sono 84.842 i malati in base al bollettino aggiornato a ieri, 3.119 in meno rispetto al giorno precedente. Un virus che ha seminato nel suo passaggio 30.395 morti, 194 in più nella giornata di ieri. I contagi totali dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sono 218.268 (+ 1.083), ma il numero dei guariti che dà il segnale tangibile della ripresa è appunto giunto a quota 103.031 (+ 4.008) in 24 ore.

IN VENETO

Un percorso in discesa anche in Veneto che registra una diminuzione dei positivi che si fermano a 5.814 (-165), delle persone in isolamento domiciliare che sono ora 6.193 (-340), così come calano i ricoverati in area non critica e nelle terapie intensive che di fatto si stanno svuotando. I decessi a livello regionale sono stati complessivamente 1.643 (+2), mentre i guariti 11.238 (+209). In un Veneto, che giorno dopo giorno tira un sospiro di sollievo, si pensa anche alle cure nell'eventualità arrivasse la ricaduta in autunno. Partiranno domani infatti le lettere del Sistema sanitario regionale veneto a oltre 3mila persone guarite dal Coronavirus affinché si rechino a donare il loro sangue per la creazione della banca del plasma. Un'operazione in cui crede il governatore del Veneto Luca Zaia, dopo che la sperimentazione della terapia con plasma iper-immune - così viene definito quello dei guariti con un numero adeguato di anticorpi - condotta dal direttore dell'Unità operativa immunotrasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova Giustina De Silvestro, ha evidenziato un netto miglioramento delle condizioni dei pazienti. «I confortanti risultati ottenuti nel decorso clinico dei malati così trattati ci ha dato la forza per sostenere e avviare la ricerca delle persone che hanno superato la malattia e potrebbero divenire sorgente benefica donando un po' del loro plasma - dice la lettera che riceveranno da domani i guariti - non soltanto: ma abbiamo l'ambizione di poter provvedere alle possibili ricomparse future di questa malattia conservando quote congelate del prezioso sangue da utilizzare al momento opportuno». Da qui l'invito: «Lei potrebbe essere la persona che stiamo cercando - conclude la missiva - la preghiamo perciò di poter aderite alla nostra iniziativa e di comunicarci la sua disponibilità». Si confida quindi nella generosità e disponibilità di chi è uscito dal tunnel e può così aiutare le persone ancora malate o che potrebbero contrarre il virus.

IN FRIULI

Numeri contenuti anche in Friuli Venezia Giulia dove i casi positivi in più sono stati ieri 8 per complessivi 3.124. I totalmente guariti sono 1.832 e l'unica vittima registrata nella giornata di ieri è stato un cittadino di Pordenone, il 93enne Emilio Grizzo, deceduto all'ospedale Santa Maria degli Angeli. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova. Per quanto riguarda i pazienti affetti da coronavirus deceduti, i dati su base territoriale rimangono quindi quasi inalterati e sono 166 a Trieste, seguono Udine a quota 73, Pordenone 65 e Gorizia 4. Per quanto riguarda le persone risultate positive al virus, l'area Triestina registra 1.311 infettati, quella di Udine 968, segue Pordenone con 650 e Gorizia con 195. Sono 3 i pazienti che si trovano in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 101 e 765 le persone in isolamento domiciliare.

Raffaella Ianuale

