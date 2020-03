IL BILANCIO

ROMA In Italia sono quasi raddoppiati i pazienti guariti dal nuovo coronavirus (sono 414), ma il tasso di letalità del morbo ora è più alto che in Cina. Lo dicono i dati comunicati ieri dalla Protezione civile, messi a confronto con i numeri del contagio registrati nel gigante asiatico. Il nostro Paese è arrivato a 3.858 casi dall'inizio dell'epidemia. In 148 sono morti. Il tasso di letalità, quindi, è del 3,84%. In Cina, per ora, è del 3,75%. La media, a livello globale, è del 3,4%. Tra tutti gli Stati con più di 50 casi accertati di Covid-19, soltanto negli Usa il rapporto tra contagiati e decessi sembra più alto che in Italia: negli States, il tasso di letalità è del 5%, anche se il presidente Donald Trump ieri ha affermato che la media internazionale del 3,4% è «veramente un numero falso, ritengo il numero sia molto al di sotto dell'un percento».

Il numero dei positivi al virus aumenta in tutta Europa: in Germania si è arrivati a 482 casi, in Francia a 377, in Spagna a 259, nel Regno Unito a 115. In Germania poi ci sarebbero 25 «casi sospetti» di coronavirus nell'esercito e tra questi c'è un soldato italiano nel centro di Pfullendorf.

IL BOLLETTINO

Ieri, nel nostro Paese, il numero dei contagiati dal Covid-19 è salito a 3.858 (l'altro ieri i casi erano 3.089). Di questi, però, 414 sono già stati dimessi. Il «10,73% è guarito», ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. Il numero dei pazienti dimessi è aumentato del 50% nelle ultime 24 ore.

I morti ora sono 148, mercoledì erano 107. Un dato colpisce: il tasso di letalità continua a crescere. Era del 3,15% martedì, l'altro ieri è arrivato al 3,47%. Adesso, come detto, è al 3,84%. In tutto, restano positivi al Covid 3.296 pazienti. Di questi, 351 sono in terapia intensiva (+19%), mentre in 1.790 sono ricoverati in altri reparti. In 1.155 sono invece in isolamento domiciliare. La metà dei casi si è registrata in Lombardia, che ha 1.777 pazienti; in Emilia Romagna i positivi oggi sono 658, in Veneto sono 380. Aumentano i contagiati nelle Marche, che con 124 pazienti (erano 84 l'altro ieri) ha superato il Piemonte nel bollettino della Protezione civile. Anche la Val d'Aosta, che era rimasta a zero, da ieri ha 2 pazienti in isolamento.

Nel mondo, il numero dei contagiati è arrivato a sfiorare quota 100mila: 97.873 casi. I decessi sono 3.347, mentre 53.786 pazienti sono guariti. L'Organizzazione mondiale della sanità è in allerta «per il fatto che molti Paesi non hanno preso abbastanza sul serio il coronavirus o hanno deciso che non possono fare nulla». Parole del direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Siamo preoccupati - ha aggiunto - che in alcuni Paesi il livello di impegno politico e le azioni non corrispondano al livello della minaccia». Una «minaccia acuta», tanto che è «assolutamente essenziale che i Paesi non perdano l'opportunità di rafforzare i propri sistemi di risposta». Perché il Covid-19, per l'Oms, «è una malattia grave. Non uccide tutte le persone che lo contraggono, ma può uccidere».

L'ETÀ MEDIA

In Italia, l'età media dei pazienti deceduti e positivi al Covid-19 è di 81 anni. Si tratta in maggioranza uomini e in più di due terzi dei casi hanno tre o più patologie preesistenti. È quanto emerge da un'analisi sui dati di 105 pazienti deceduti nel nostro Paese al 4 marzo. L'indagine è stata condotta dall'Istituto Superiore di Sanità, che ieri ha sottolineato come ci siano 20 anni di differenza tra l'età media dei deceduti e quella dei pazienti positivi al virus. La maggior parte dei decessi (42.2%) si è avuta nella fascia di età tra gli 80 e gli 89 anni, mentre nel 32,4% i pazienti erano tra i 70 e i 79 anni, l'8,4% aveva tra i 60 e i 69 anni, il 2,8% tra i 50 e i 59 anni, il 14,1% sopra i 90 anni. Il 18,3% dei deceduti aveva 2 patologie, il 67,2% soffriva di 3 o più patologie. Solo il 15,5% del campione non aveva altre malattie. Per quanto riguarda i deceduti comunicati ieri, la Protezione civile ha fatto sapere ceh si tratta «di persone dai 66 anni ai 94 anni, persone fragili per lo più con diverse patologie».

Lorenzo De Cicco

